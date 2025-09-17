Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Samswegen durch.

In Minute 13 schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan-Erik Gamroth den Ball ins Netz (24.).

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Franck Kevin Youdom Takaw wurde für Tim Krüger eingesetzt und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite räumte Robby Nagel für Fabian Belwe den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Franck Kevin Youdom Takaw (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Glage, Yakhyaev, Ellrich (75. Kokert), Gröschner, Nsangou (90. Nsien), Ngou, Krüger (64. Youdom Takaw), Horn, Hartwig, Spiering (85. Bansemer)

SSV Samswegen 1884: Ronge – Nagel (80. Belwe), Wagner, Ermisch, Feyer (90. Moustafa), Kober, Bartsch, Lehmann, Herbst (62. Sonnabend), Resch (53. Ismail), Gamroth

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48