Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem BSV 79 Magdeburg ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 19 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Groß Santersleben durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Heyse am Ende der ersten Halbzeit, als Fynn Kokert für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 38 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alain Zidane Nsangou den Ball ins Netz (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

BSV 79 Magdeburg führt nach 41 Minuten 2:0

Einen Dämpfer mussten die Magdeburger noch wegstecken. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ellrich (73. Nsien), Kokert, Heyse, Hartwig, Glage, Gröschner, Nsangou, Klinzmann, Ngou, Youdom Takaw (89. Hilgendorf)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Banas (64. Lange), (77. Hahn), Ilijoski, Al Houri (84. Fateh), Otto, Madaus, Tafere, Qorbani, Madaus, Adjioski

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19