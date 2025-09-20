Der BSV 79 Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

1:1. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Philipp Glage schoss und traf in der 20. Spielminute zum zweiten Mal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mathias Loof schoss und traf in der 38. Spielminute. 2:2. Der BSV 79 Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Torben Hartwig schoss und traf in der 46. Minute. So einfach ließen sich die Osterweddinger nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Hartwig versenkte den Ball in der 87. Spielminute noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Alain Zidane Nsangou, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (89.). Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kokert (71. Nsien), Gröschner, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Bansemer, Kasper, Hartwig, Nsangou, Yakhyaev (71. Hennig), Ellrich (76. Heyse), Glage

Osterweddinger SV: Kiese – Loof (55. Reuter), Nölle, Embach (63. Magel), Schulze, Iser, Barkowski, Koch, Nakoinz, Müller (79. Gebhardt), Falkenberg

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43