Der BSV 79 Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:2).

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tom Robin Koch (18.) erzielt wurde.

1:1 für BSV 79 Magdeburg und Osterweddinger SV – 18. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Glage traf in Minute 20 zum zweiten Mal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mathias Loof schoss und traf in der 38. Minute. 2:2. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Torben Hartwig versenkte den Ball in der 46. Spielminute. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig versenkte den Ball in der 87. Spielminute noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Alain Zidane Nsangou, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (89.). Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Yakhyaev (71. Hennig), Kokert (71. Nsien), Hartwig, Bansemer, Gröschner, Nsangou, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Ellrich (76. Heyse), Glage, Kasper

Osterweddinger SV: Kiese – Falkenberg, Embach (63. Magel), Loof (55. Reuter), Nölle, Barkowski, Nakoinz, Müller (79. Gebhardt), Iser, Koch, Schulze

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43