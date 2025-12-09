Dem BSV 79 Magdeburg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Die 26 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Stern mit 3:1 (2:0) souverän.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Torben Hartwig den Ball ins Netz (44.).

BSV 79 Magdeburg führt nach 44 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der BSV 79 Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Gröschner, Glage, Heyse (76. Wolde), Spiering, Yakhyaev (88. Kasper), Ellrich (66. Kokert), Krüger, Hartwig, Klinzmann

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (72. Subke), Riedel (66. Zen Al Abeden), Gläser, Wildenhof, Schimmelpfennig, Felgenhauer, Telge (61. Abraham), Hennings, Graupner, Pakebusch

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26