Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der BSV 79 Magdeburg vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Magdeburg/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän.

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jan-Erik Gamroth (24.) erzielt wurde.

24. Minute BSV 79 Magdeburg auf Augenhöhe mit SSV Samswegen 1884 – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Franck Kevin Youdom Takaw wurde für Tim Krüger eingesetzt und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite räumte Robby Nagel für Fabian Belwe den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Franck Kevin Youdom Takaw, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (84.). Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Yakhyaev, Nsangou (90. Nsien), Horn, Glage, Ellrich (75. Kokert), Gröschner, Ngou, Krüger (64. Youdom Takaw), Hartwig, Spiering (85. Bansemer)

SSV Samswegen 1884: Ronge – Ermisch, Resch (53. Ismail), Wagner, Gamroth, Feyer (90. Moustafa), Bartsch, Herbst (62. Sonnabend), Nagel (80. Belwe), Lehmann, Kober

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48