Dem BSV 79 Magdeburg gelang es am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Osterweddinger SV mit 6:3 (1:1) zu besiegen. 46 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Das erste Tor fiel kurz nach Kick-Off, als Torben Hartwig für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger konterten kuirz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Philipp Nakoinz der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (17.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Janis Klinzmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (55., 58., 62.). Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Nakoinz traf in Spielminute 69 zum zweiten Mal. Der BSV 79 Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Alain Zidane Nsangou schoss und traf in der 72. Spielminute. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Ole Lennard Nölle traf in der 81. Spielminute. Spielstand 5:3 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

Unmittelbar darauf gelang es Klinzmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Dreiling (46. Klinzmann), Ngou, Wolde, Hartwig (87. Spiering), Kokert (58. Horn), Ellrich, Nsangou (85. Herbst), Glage, Gröschner, Krüger (90. Bansemer)

Osterweddinger SV: Helmholz – Koch, Krull, Gläser (57. Mörig), Embach (43. Dziobek), Schulze, Iser (63. Nölle), Nakoinz, Müller (75. Treusch), Barkowski, Loof (85. Zabel)

Tore: 1:0 Torben Hartwig (4.), 1:1 Philipp Nakoinz (17.), 2:1 Janis Klinzmann (55.), 3:1 Janis Klinzmann (58.), 4:1 Torben Hartwig (62.), 4:2 Philipp Nakoinz (69.), 5:2 Alain Zidane Nsangou (72.), 5:3 Ole Lennard Nölle (81.), 6:3 Janis Klinzmann (84.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Rene Kaliske, Christian Berthold; Zuschauer: 46