Dem BSV 79 Magdeburg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Stern mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Torben Hartwig der Torschütze (44.).

44. Minute: BSV 79 Magdeburg mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der BSV 79 Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Yakhyaev (88. Kasper), Spiering, Heyse (76. Wolde), Hartwig, Gröschner, Ngou, Klinzmann, Ellrich (66. Kokert), Glage, Krüger

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel (66. Zen Al Abeden), Gläser, Felgenhauer, Telge (61. Abraham), Hennings, Wildenhof, Pakebusch, Graupner, Schimmelpfennig, Spilgies (72. Subke)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26