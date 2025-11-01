Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Groß Santersleben I fuhr der BSV 79 Magdeburg am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Die 19 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Fynn Kokert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (38.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alain Zidane Nsangou den Ball ins Netz (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

2:0 Vorsprung für BSV 79 Magdeburg – Minute 41

Einen Dämpfer mussten die Magdeburger noch verkraften. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Nsangou, Ngou, Ellrich (73. Nsien), Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Heyse, Klinzmann, Glage, Hartwig, Kokert, Gröschner

SV Groß Santersleben I: Deumeland – (77. Hahn), Otto, Adjioski, Madaus, Al Houri (84. Fateh), Madaus, Tafere, Qorbani, Ilijoski, Banas (64. Lange)

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19