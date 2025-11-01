Der BSV 79 Magdeburg errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Die 19 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Fynn Kokert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (38.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Alain Zidane Nsangou (41.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

BSV 79 Magdeburg führt mit 2:0 – 41. Minute

Einen Wermutstropfen mussten die Magdeburger noch verkraften. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Ellrich (73. Nsien), Glage, Nsangou, Klinzmann, Heyse, Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Gröschner, Hartwig, Kokert

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Adjioski, Otto, Qorbani, Ilijoski, Banas (64. Lange), Al Houri (84. Fateh), (77. Hahn), Madaus, Madaus

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19