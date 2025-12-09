Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der BSV 79 Magdeburg vor 26 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Torben Hartwig der Torschütze (44.).

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Am Ende der Partie sollte es dem BSV 79 Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Philipp Glage den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Heyse (76. Wolde), Spiering, Glage, Yakhyaev (88. Kasper), Hartwig, Ellrich (66. Kokert), Gröschner, Ngou, Krüger, Klinzmann

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig, Gläser, Riedel (66. Zen Al Abeden), Hennings, Wildenhof, Spilgies (72. Subke), Telge (61. Abraham), Graupner, Pakebusch, Felgenhauer

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26