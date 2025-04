Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 23 Fußballfans einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und die SG Blau-Weiß Gerwisch ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (3:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jonathan Matthe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Alain Zidane Nsangou (9.) erzielt wurde.

9. Minute BSV 79 Magdeburg auf Augenhöhe mit SG Blau-Weiß Gerwisch – 1:1

Tor Nummer drei schoss Dean Joel Dreiling für Magdeburg (12.). Es blieb spannend. Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) traf in Minute 38. Fynn Kokert traf für Magdeburg (50). Simon Otto Fritz traf für Gerwisch (77). Spielstand 4:2 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

In der Nachspielzeit nutzte der BSV 79 Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Dreiling (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich die SG Blau-Weiß Gerwisch noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SG Blau-Weiß Gerwisch

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Wolde, Spiering, Kokert (71. Herbst), Glage, Krüger (62. Hennig), Dreiling, Nsangou, Hartwig, Ngou, Horn

SG Blau-Weiß Gerwisch: Benecke – Fritz, Dake, Matthe (83. Merten), Grahn, Laue (74. Stange), Möser, Matthe, Deckert, Gehrmann (60. Kattner), Köthnig

Tore: 0:1 Jonathan Matthe (5.), 1:1 Alain Zidane Nsangou (9.), 2:1 Dean Joel Dreiling (12.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (38.), 4:1 Fynn Kokert (50.), 4:2 Simon Otto Fritz (77.), 5:2 Dean Joel Dreiling (90.+2); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Marius Malecki, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 23