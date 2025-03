Dem BSV 79 Magdeburg glückte es am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Osterweddinger SV mit 6:3 (1:1) zu besiegen. 46 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (1:1).

Gleich nach Kick-Off schoss Torben Hartwig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Philipp Nakoinz (17.).

17. Minute BSV 79 Magdeburg gleichauf mit Osterweddinger SV – 1:1

Gleichstand. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Janis Klinzmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (55., 58., 62.). Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Nakoinz versenkte den Ball in der 69. Spielminute noch einmal. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:2. Alain Zidane Nsangou schoss und traf in der 72. Spielminute. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Tom Robin Koch versenkte den Ball in Minute 81. Spielstand 5:3 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

Unmittelbar darauf gelang es Klinzmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Gröschner, Ngou, Kokert (58. Horn), Dreiling (46. Klinzmann), Glage, Krüger (90. Bansemer), Nsangou (85. Herbst), Ellrich, Hartwig (87. Spiering), Wolde

Osterweddinger SV: Helmholz – Krull, Müller (75. Treusch), Embach (43. Dziobek), Nakoinz, Koch, Schulze, Iser (63. Nölle), Loof (85. Zabel), Barkowski, Gläser (57. Mörig)

Tore: 1:0 Torben Hartwig (4.), 1:1 Philipp Nakoinz (17.), 2:1 Janis Klinzmann (55.), 3:1 Janis Klinzmann (58.), 4:1 Torben Hartwig (62.), 4:2 Philipp Nakoinz (69.), 5:2 Alain Zidane Nsangou (72.), 5:3 Tom Robin Koch (81.), 6:3 Janis Klinzmann (84.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Rene Kaliske, Christian Berthold; Zuschauer: 46