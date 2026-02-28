Ergebnis 17. Spieltag Deutliche 1:6-Pleite für BSV 79 Magdeburg im Heimspiel gegen TSV Niederndodeleben
Eine bittere Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).
Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem TSV Niederndodeleben verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:6 (1:2).
Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.
BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 28
Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 17
Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben
BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Klinzmann (24. Njonou), Ellrich, Hartwig, Wolde, Hilgendorf (73. Bansemer), Mittag, Kokert (80. Nsien), Spiering, Gröschner, Ngou
TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Jebsen, Müller (73. Bittner), Ferl (67. Mai), Husnik (67. Gottschalk), Ahlemann, Biermanski, Schott, Farkas (56. Dreiling), Komorous (73. Klein)
Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53