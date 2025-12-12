Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber BSV 79 Magdeburg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Jan Theile (22.) erzielt wurde.

22. Minute BSV 79 Magdeburg auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

Das rettende Tor für den BSV 79 Magdeburg fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Glage den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Horn (67. Ellrich), Hartwig (67. Kokert), Glage, Yakhyaev, Ngou, Heyse, Klinzmann, Spiering, Gröschner, Krüger

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Koopmann, Klawunn, Iyamu, Kutz (78. Zarek), Hildebrandt, Fischer, Theile (83. Schneider), Alali Alhamad, Awal, Niemann

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45