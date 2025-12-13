Ergebnis 15. Spieltag Duell zwischen Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern endet mit Remis 3:3
Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Duell mit dem SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 3:3 (1:0)-Unentschieden.
Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).
Nach lediglich 20 Minuten schoss Benjamin Sacher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gommeraner revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Florian Thauß erzielt.
Eilslebener SV Kopf an Kopf mit SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 47
Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Eilsleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 15
Nur zwei Spielminuten darauf konnte Lucas Schmidt (Gommern) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Gommern erzielen (90.+5).
Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern
Eilslebener SV: Bergeest – M. Badeleben (82. Weber), Hasse (90. Krüger), Wittek (46. Roloff), Hampel, Sacher, Jakobs, Stotmeister (46. Köhler), Stolte (73. Gerhardt), Reber, Haus
SV Eintracht Gommern: Bellach – Arndt, Schmidt, Bea, Thauß, Thiem, Hoppe, Napiontek, Baumbach, Randel, Werban
Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72