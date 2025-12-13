Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Oliver Böttcher (Roter Stern Sudenburg) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Niederndodelebener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

1:1 für Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben – Minute 70

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es David Abraham, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Gläser (72. Janik), Hennings, Unger (23. Henkel), Wildenhof, Böttcher, Abraham, Schimmelpfennig (80. Freise), Spilgies, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer)

TSV Niederndodeleben: Willner – Jebsen, Frank, Bergmann (63. Husnik), Mai (63. Farkas), Schott (46. Ferl), Biermanski, Lüddeckens, Ahlemann (81. Komorous), Dreiling (57. Müller), Gottschalk

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60