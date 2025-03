Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Niegripp endete das Spiel gegen die SV Union Heyrothsberge am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Burg/MTU. Mit einem Remis sind die SG Blau-Weiß Niegripp und die SV Union Heyrothsberge am Samstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niegripp.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Arturs Beinarovics für Niegripp traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 90+8 SG Blau-Weiß Niegripp und SV Union Heyrothsberge im Gleichstand – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte die SV Union Heyrothsberge doch noch die Gelegenheit. In der achten Minute konnte Marcus Schlüter (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Heyrothsberge erzielen (90.+8). In Spielminute 99 handelte sich die SG Blau-Weiß Niegripp noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – SV Union Heyrothsberge

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Kramer, Kliche (90. Kruse), Schuh, Armbruster (80. Enke), Hennig, Sandmann, Provenzano (90. Klein), Beinarovics, Peseke, Heisinger (80. Witzel)

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Voelckel, Vogel (68. Adler), Kloska, Taube, Peukert, Schulze (67. Vorhölter), Raue, Gropius, Westhause, Schlüter

Tore: 1:0 Arturs Beinarovics (30.), 1:1 Marcus Schlüter (90.+8); Schiedsrichter: Christoph Blasig (Stendal); Assistenten: Andreas Last, Björn Kleinschmidt; Zuschauer: 65