Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Duell zwischen SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I endet mit Remis 0:0

Gommern/MTU. Im Sportforum haben 5 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Eintracht Gommern und dem SV Groß Santersleben I verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Tuente, Schellbach, Napiontek, Hübener, Von Saleski (77. V. Werban), Schmidt, Hoppe, Sindermann, C. Werban

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere (87. Habibi), Hahn (60. Eftindjioski), Kitanoski, Ilijoski, Lange, Fateh (46. Pina Fernandes), Adjioski, Qorbani (72. Delleh), (82. Al Houri), Otto

; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5