Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Kleinmühlingen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I ist gleichauf geendet.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I – 1:1 in Minute 69

Das rettende Tor für den SV Groß Santersleben I fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Yohanes Tafere den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Santersleber Team errang (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (65. Dörner), Hertel, Günther, Schäfer (65. Brösel), Zöbisch (75. Stüber), Hamel, Boese, Ninschkewitz (80. Kemp), Braunert, Richter

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Dressel, Al Houri, Lange, Ilijoski (50. Hahn), Delleh, Adjioski, Tafere, Qorbani, Madaus, Otto

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32