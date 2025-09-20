Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:1 (1:1) ging der Eilslebener SV von Trainer Fabian Dilge aus dem Kräftemessen mit dem SSV Samswegen 1884 vom Platz.

Eilsleben/MTU. Im Spiel zwischen Eilsleben und Samswegen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Eilsleben.

Nach lediglich elf Minuten schoss David Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christian Jakobs den Ball ins Netz (15.).

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 15

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Eilsleben erspielte sich die Führung. Benjamin Sacher traf in der 50. Minute, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs, Weber (46. Köhler), Pruhs (46. Sengewald), Willms (63. Matthies), Sacher, Derda (69. Wittek), Duckstein (81. Gerhardt), Reber, Falk, Haus

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Herbst (70. Engler), Ermisch, Resch (85. Moustafa), Kober, Bartsch, Lehmann, Wagner, Nagel (36. Mazlomi), Ismail (85. Jahns), Gamroth

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74