Einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens heimste der Eilslebener SV am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Mittwoch in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Maurice Ninschkewitz (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bördeländer konterten in der 29. Minute. Diesmal war Eike Pruhs der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Es blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der Eilslebener SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Jerome Luca Gerhardt (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Eilslebener Mannschaft erzielen (90.+5). Der Eilslebener SV sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Falk, Weber, Köhler, Matthies (80. Roloff), Willms (73. M. Badeleben), Haus, Pruhs, Derda, Bach (66. Gerhardt), Jakobs

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Boese, Pflug (83. Thorau), Günther, Kietzmann, Hertel, Ninschkewitz, Ostwald, Baartz, Braunert (75. Brösel), Zöbisch

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49