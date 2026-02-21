Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 7:1 (2:0) fegte das Team des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Eilsleben/MTU. 7:1 (2:0) in Eilsleben: Ganze sieben Bälle hat das Team von Fabian Dilge, der Eilslebener SV, am Samstag im Tor der Gegner aus Magdeburg untergebracht.

Jerome Luca Gerhardt traf für den Eilslebener SV in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Robert Niebuhr (15.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für Eilslebener SV – Minute 15

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Til Weber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben, Köhler (60. Wittek), Stolte (60. Jakobs), Niebuhr, Matthies (60. Bockwoldt), Gerhardt (60. Weber), Bach, Derda, Haus, Hampel (80. Roloff)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Klinzmann, Hartwig, Hilgendorf, Spiering, Gröschner, Kasper (85. Chahdali), Nsien, Ellrich, Ngou, Njonou

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39