Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 7:1 (2:0) fegte die Mannschaft des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Platz.

Eilsleben/MTU. Gleich siebenmal hat der Eilslebener SV am Samstag gegen die Gäste aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Eilslebener.

Nach 13 Minuten schoss Jerome Luca Gerhardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Robert Niebuhr (15.) erzielt wurde.

Eilslebener SV führt mit 2:0 – 15. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Luca Drebenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Til Weber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Köhler (60. Wittek), Stolte (60. Jakobs), Niebuhr, Haus, Derda, Gerhardt (60. Weber), Badeleben, Matthies (60. Bockwoldt), Bach, Hampel (80. Roloff)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Hartwig, Klinzmann, Kasper (85. Chahdali), Nsien, Ngou, Gröschner, Ellrich, Njonou, Spiering, Hilgendorf

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39