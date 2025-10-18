Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jan Frank für Niederndodeleben traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Niederndodelebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Leon-Pascal Johne der Torschütze (8.).

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Es blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Pause konnte Bjarne Arthur Biermanski (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Niederndodelebener Elf erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Horstkötter (57. Beyer), Liedtke, Schuster (68. Müller), Brussig, Johne (78. Köhler), Berlin, Gallert, Blümel, Fritsch (78. Rebone), Wesemeier

TSV Niederndodeleben: Willner – Bergmann (60. Müller), Bittner, Biermanski (83. Komorous), Frank, Gottschalk (90. Neumann), Ahlemann, Jebsen, Nötzold, Mai (46. Felgentreff), Dreiling

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50