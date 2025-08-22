Für den MSC Preussen endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt MSC Preussen gegen SV 1889 Altenweddingen ein: 0:1

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen MSC Preussen und SV 1889 Altenweddingen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 275 Zuschauer waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Die Magdeburger sind auf Platz 16 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Chebli (68. Haxhiu), Kulinich, Al Mounif (80. Kidw), Dervishaj, Al Mori (32. Farho), Jibril, Kompaniiets, Norenko, El Zayat, Preuss

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Mootz (90. Krause), Krüger (90. Tschepe), Selent, Schwarz, Dethlefsen, Zywotek (90. Thielecke), Rein (60. Junge), Winkelmann, Deike, Harnau

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275