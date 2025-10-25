Eine Niederlage für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:3 (1:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Tim Rieche mit einem Strafstoß für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Vinzent Rasche den Ball ins Netz (45.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Willi Küllmey, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Burger zu entscheiden (80.). Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Simon, Fischer, Kutz, Oeding, Iyamu, Rasche, Alali Alhamad, Rohde (58. Hildebrandt), Reuper, Schulz

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Kloska, Rick, Pilz, Moratschke, Thiele (77. Henning), Küllmey, Jentzsch, Eickhoff, Rieche (59. Nord)

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54