Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (0:3) einen Misserfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt einstecken.

Marc-Justin Schulz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Paul Niemann (30.).

30. Minute: Magdeburger SV Börde mit 0:2 im Rückstand

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (37.). Der Vorsprung des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Sascha Sommer kämpfte weiter und in Minute 80 gelang Theo Lange endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

In der Nachspielzeit nutzte der Magdeburger SV Börde noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte David Berlin (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 97 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Magdeburger SV Börde: Markowski – Schüßler, Berlin, Wolff (66. Johne), Lange, Brussig, Wesemeier, Gallert (46. Leonhardt), Köhler (75. Rebone), Naumann (46. Müller), Blümel

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Kleinau (63. Awal), Oeding, Schulz, Simon (56. Zarek), Fischer, Alali Alhamad, Theile, Rasche, Schmidt (90. Hejhemo), Niemann

Tore: 0:1 Marc-Justin Schulz (28.), 0:2 Paul Niemann (30.), 0:3 Patrick Oeding (37.), 1:3 Theo Lange (80.), 2:3 David Berlin (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 24