Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:3 (0:3).

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marc-Justin Schulz für Magdeburg-Neustadt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Paul Niemann (30.).

Minute 30: Magdeburger SV Börde liegt 0:2 zurück

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (37.). Der Vorsprung des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Sascha Sommer kämpfte weiter und in Minute 80 gelang Theo Lange endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es David Berlin, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 97 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Magdeburger SV Börde: Markowski – Köhler (75. Rebone), Wesemeier, Berlin, Brussig, Naumann (46. Müller), Schüßler, Blümel, Gallert (46. Leonhardt), Wolff (66. Johne), Lange

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schulz, Fischer, Kleinau (63. Awal), Simon (56. Zarek), Niemann, Schmidt (90. Hejhemo), Rasche, Theile, Alali Alhamad, Oeding

Tore: 0:1 Marc-Justin Schulz (28.), 0:2 Paul Niemann (30.), 0:3 Patrick Oeding (37.), 1:3 Theo Lange (80.), 2:3 David Berlin (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 24