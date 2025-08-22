Kein Punktgewinn für MSC Preussen: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen hinnehmen.

Eine knappe Schlappe steckt MSC Preussen gegen SV 1889 Altenweddingen ein: 0:1

Magdeburg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem MSC Preussen und SV 1889 Altenweddingen. 275 Zuschauer verfolgten das Spiel im Heinrich-Germer-Stadion.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der MSC Preussen rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Al Mounif (80. Kidw), Dervishaj, Jibril, Preuss, Chebli (68. Haxhiu), Kulinich, Al Mori (32. Farho), Norenko, Kompaniiets, El Zayat

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Rein (60. Junge), Krüger (90. Tschepe), Harnau, Selent, Dethlefsen, Winkelmann, Schwarz, Zywotek (90. Thielecke), Mootz (90. Krause), Deike

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275