Für den SV Groß Santersleben I endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:1 (0:1).

Groß Santersleben/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884. 33 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz- Platz 2.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Tim Engler die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Die Santersleber sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri (46. Dressel), Lange, Hahn, Delleh, Otto, Qorbani, Adjioski, C. Madaus, Tafere, C. Madaus (46. Banas)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Resch, Sonnabend (70. Stettin), Gamroth, Nagel, Bartsch, Ronge, Ermisch, Engler (90. Wagner), Herbst (81. Mazlomi)

Tore: 0:1 Tim Engler (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33