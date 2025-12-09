Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SSV Samswegen 1884 ein 3:2 (1:2)-Heimsieg über den MSC Preussen.

Spieler Nummer 5 traf für den SSV Samswegen 1884 in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Es blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Kober, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Börder zu entscheiden (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Nagel (84. Mazlomi), Bartsch, Ermisch, Feyer (89. Jahns), Wagner (84. Engler), Resch, Herbst (53. Kober), Gamroth, Lehmann

MSC Preussen: Thiem – Norenko, Tischer, El Zayat, Preuss, Heinrich (46. Kulinich), Rezai, Farho, Jibril, Al Mori (67. Kompaniiets), Kidw

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32