Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und die SG Blau-Weiß Gerwisch haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

In Minute 15 schoss Johannes Meyer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In Minute 47 verspielten die Gäste ihren Vorsprung jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Iven-Jack Skorsetz den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 26

47. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg auf Augenhöhe mit SG Blau-Weiß Gerwisch – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Volodymyr Tarasov wurde für Johannes Meyer eingesetzt und Marten Seegers für Paul Elias Rittmeister. Auf der Gastseite räumten Maurice Deckert für Robbie Mangold und Jonas Colin Laue für Bennett Stange den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Volodymyr Tarasov (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (84.). Der SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SG Blau-Weiß Gerwisch

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (46. Tarasov), Skorsetz, Hähre, Grzenda, Rother, Holtz, Kühn, Rittmeister (63. Seegers), Theele, Gropius

SG Blau-Weiß Gerwisch: Dünnebier – Matthe, Gehrmann, Kattner (77. Merten), Dake, Grahn, Köthnig, Fritz, Lisak, Laue (72. Stange), Deckert (65. Mangold)

Tore: 1:0 Johannes Meyer (15.), 1:1 Iven-Jack Skorsetz (45.+2), 2:1 Volodymyr Tarasov (84.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Jamie Noel Kuster, Robert Jordan; Zuschauer: 37