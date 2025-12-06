Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV Seilerwiesen Magdeburg ein 5:4 (3:2)-Heimsieg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Vincent Kühn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor durch Daniel Stridde erzielt.

2:0 Vorsprung für SV Seilerwiesen Magdeburg – Minute 22

Die Magdeburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in Spielminute 28. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert traf in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Gropius schoss und traf in der 62. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel schoss und traf in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Theele (76. Lücke), Skorsetz, Kühn, Zoll, Lausch, Klimm (65. Tamaan), Grzenda, Stridde, Rittmeister

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Kietzmann (73. Pflug), Hertel, Braunert, Schäfer, Stüber (82. Brösel), Richter, Boese, Hamel, Ninschkewitz

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25