Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt fuhr der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens.

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Bördeländer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Bennet Meinecke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

1:1 im Duell zwischen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 43

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Maurice Ninschkewitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (64. Dörner), Zöbisch (46. T. C. Stüber), Boese (46. Ninschkewitz), T. N. Stüber, Hertel (82. Thorau), Hamel, Ostwald, Meinecke (74. Junge), Günther, Richter

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Oeding, Aldinar, Iyamu (83. Dolke), Wegelin, Alali Alhamad, Schulz, Simon, Schmidt, Niemann, Kutz

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44