Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Hossein Rezai der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und MSC Preussen – Minute 74

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Schüßler, Blümel (77. Witt), Wesemeier, Berlin, Köhler (90. Markowski), Gallert, Fritsch (87. Rhode), Boeke, Beyer, Jakuszeit (65. Schuster)

MSC Preussen: Thiem – Kompaniiets (85. Kidw), Rezai (85. Volkmer), Farho, Jibril, Tischer (46. Kulinich), Preuss, El Zayat (72. Al Mori), Jahjah, Hussen Gahdo (66. Norenko), Dervishaj

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15