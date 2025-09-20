Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (0:3)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). In einer unverhofften Kehrtwende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem klaren Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Es waren bereits 31 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz (32.).

Roter Stern Sudenburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 32

Die Sülzetaler konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Florian Dethlefsen schoss und traf in Minute 39 zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham schoss und traf in Spielminute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marvin Pfitzner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Stern sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser (90. Böttcher), Pakebusch, Abraham (90. Moushfiq), Spilgies (46. Unger), Hennings, Felgenhauer, Graupner, Telge (46. Wildenhof), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Riedel

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Sedlak (60. Wendland), Harnau (60. Thielecke), Krüger, Tschepe, Dethlefsen, Rein (53. Mootz), Hanft (77. Thielecke), Deike (22. Selent), Schwarz, Winkelmann

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104