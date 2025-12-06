Einen 5:4 (3:2)-Heimerfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens fuhr der SV Seilerwiesen Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Vincent Kühn (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze.

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt in Minute 22 2:0 vorn

Dann konnte Magdeburg einen weiteren Erfolg einsacken. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in Spielminute 28. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert versenkte den Ball in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Gropius traf in Spielminute 62 ein weiteres Mal per Strafstoß. So einfach ließen sich die Bördeländer nicht abhängen. Maurice Hertel schoss und traf in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lausch, Stridde, Grzenda, Skorsetz, Rittmeister, Klimm (65. Tamaan), Gropius, Zoll, Kühn, Theele (76. Lücke)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Braunert, Stüber (82. Brösel), Kietzmann (73. Pflug), Richter, Hertel, Hamel, Boese, Ninschkewitz, Schäfer

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25