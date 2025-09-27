Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt heimste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Philipp Christian Kutz traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 43

Die Bördeländer wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Claas Stüber wurde für Gino Zöbisch eingesetzt und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Spielminuten später konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bördeländer Elf erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Günther, Hamel, Boese (46. Ninschkewitz), Kietzmann (64. Dörner), Meinecke (74. Junge), T. N. Stüber, Hertel (82. Thorau), Zöbisch (46. T. C. Stüber), Ostwald

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Alali Alhamad, Schulz, Kutz, Iyamu (83. Dolke), Simon, Schmidt, Oeding, Niemann, Wegelin, Aldinar

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44