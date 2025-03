Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 wurden die Fans des FC Zukunft Magdeburg am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Acht Bälle gingen Keeper Nico Gummert durch die Finger. Das Spiel endete 0:8 (0:3).

Schon kurz nach Kick-Off schoss Lukas Hildebrandt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Felix Reuper (19.) erzielt wurde.

FC Zukunft Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 19. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Angerer im gegnerischen Tor. Patrick Oeding traf gleich mehrmals – in Minute 27 und 50, Felix Reuper zweimal in Minute 55 und 57 und Oeding in Minute 61. Spielstand 7:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Reuper, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:8 auszubauen (87.). Die Magdeburger sind auf Platz 16 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Tolle, Probst, Tiepke (46. Wöge), Schaar, Krühne-Ploetz (58. Körner), Bengsch, Mishchuk, Srech, Weid (67. Paryniuk), Weigmann

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Iyamu (72. Schneider), Reuper, Wald (58. Alali Alhamad), Simon, Oeding (67. Koopmann), Alali Alhamad, Hildebrandt, Fischer (67. Rasche), Alhori (80. Schmidt), Mahner

Tore: 0:1 Lukas Hildebrandt (9.), 0:2 Felix Reuper (19.), 0:3 Patrick Oeding (27.), 0:4 Patrick Oeding (50.), 0:5 Felix Reuper (55.), 0:6 Felix Reuper (57.), 0:7 Patrick Oeding (61.), 0:8 Felix Reuper (87.); Zuschauer: 35