In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der FC Zukunft Magdeburg am Wochenende eine üble Pleite gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und ging 0:8 (0:3) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Sven Hoffmeister hat am Samstag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze acht Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 0:8 (0:3).

Lukas Hildebrandt (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Felix Reuper (19.) erzielt wurde.

FC Zukunft Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 19

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Patrick Oeding traf gleich mehrmals – in Minute 27 und 50, Felix Reuper zweimal in Minute 55 und 57 und Oeding in Minute 61. Spielstand 7:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Reuper, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:8 auszubauen (87.). Der FC Zukunft Magdeburg rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Weid (67. Paryniuk), Krühne-Ploetz (58. Körner), Tiepke (46. Wöge), Weigmann, Bengsch, Srech, Mishchuk, Tolle, Schaar, Probst

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Hildebrandt, Fischer (67. Rasche), Alhori (80. Schmidt), Reuper, Iyamu (72. Schneider), Mahner, Wald (58. Alali Alhamad), Simon, Oeding (67. Koopmann), Alali Alhamad

Tore: 0:1 Lukas Hildebrandt (9.), 0:2 Felix Reuper (19.), 0:3 Patrick Oeding (27.), 0:4 Patrick Oeding (50.), 0:5 Felix Reuper (55.), 0:6 Felix Reuper (57.), 0:7 Patrick Oeding (61.), 0:8 Felix Reuper (87.); Zuschauer: 35