Magdeburg/MTU. Die 35 Zuschauer auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Zukunft Magdeburg ein ernüchterndes 0:8 (0:3) einstecken musste.

Schon kurz nach Spielstart schoss Lukas Hildebrandt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Felix Reuper den Ball ins Netz (19.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Angerer im gegnerischen Tor. Patrick Oeding traf gleich mehrmals – in Minute 27 und 50, Felix Reuper zweimal in Minute 55 und 57 und Oeding in Minute 61. Spielstand 7:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Reuper (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 0:8 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der FC Zukunft Magdeburg rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Tolle, Weid (67. Paryniuk), Tiepke (46. Wöge), Bengsch, Mishchuk, Schaar, Srech, Probst, Krühne-Ploetz (58. Körner), Weigmann

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Reuper, Oeding (67. Koopmann), Alhori (80. Schmidt), Wald (58. Alali Alhamad), Hildebrandt, Mahner, Alali Alhamad, Fischer (67. Rasche), Iyamu (72. Schneider), Simon

Tore: 0:1 Lukas Hildebrandt (9.), 0:2 Felix Reuper (19.), 0:3 Patrick Oeding (27.), 0:4 Patrick Oeding (50.), 0:5 Felix Reuper (55.), 0:6 Felix Reuper (57.), 0:7 Patrick Oeding (61.), 0:8 Felix Reuper (87.); Zuschauer: 35