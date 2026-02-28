Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der BSV 79 Magdeburg im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den TSV Niederndodeleben unterlag das Team von Andreas Heyse mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Magdeburg eine Niederlage gegen den TSV Niederndodeleben schlucken. 1:6 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 11 schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten in der 28. Spielminute. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

Minute 28 BSV 79 Magdeburg gleichauf mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu festigen (85.). Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hilgendorf (73. Bansemer), Gröschner, Spiering, Mittag, Ellrich, Hartwig, Klinzmann (24. Njonou), Ngou, Kokert (80. Nsien), Wolde

TSV Niederndodeleben: Willner – Farkas (56. Dreiling), Komorous (73. Klein), Husnik (67. Gottschalk), Müller (73. Bittner), Biermanski, Lüddeckens, Schott, Ferl (67. Mai), Ahlemann, Jebsen

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53