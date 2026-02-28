Klar unterlegen zeigte sich der BSV 79 Magdeburg im Spiel gegen den TSV Niederndodeleben am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den TSV Niederndodeleben verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:6 (1:2).

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der 28. Spielminute. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu festigen (85.). Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Kokert (80. Nsien), Klinzmann (24. Njonou), Gröschner, Mittag, Spiering, Hilgendorf (73. Bansemer), Hartwig, Ellrich, Wolde

TSV Niederndodeleben: Willner – Farkas (56. Dreiling), Ferl (67. Mai), Komorous (73. Klein), Müller (73. Bittner), Ahlemann, Biermanski, Lüddeckens, Jebsen, Husnik (67. Gottschalk), Schott

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53