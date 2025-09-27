Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Samstag nicht, als er sich vor 22 Zuschauern mit 2:4 (1:4) gegen den BSV 79 Magdeburg verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Patrick Kreutzer (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Janis Klinzmann der Torschütze (5.).

Magdeburger SV Börde und BSV 79 Magdeburg – 1:1 in Minute 5

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Die Partie blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte David Berlin (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (72.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – L. Rebone (77. Johne), Rhode, Fritsch, Gallert (77. Horstkötter), Berlin, M. Rebone, Wesemeier, Kreutzer, Wolff (59. Leonhardt), Boeke (46. Lange)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Spiering (79. Nsien), Horn, Glage, Ellrich (66. Bansemer), Wolde, Gröschner, Ngou, Klinzmann (90. Heyse), Kokert (86. Kasper), Hartwig

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22