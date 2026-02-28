Der Roter Stern Sudenburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:2 (0:0).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Samswegen beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Robby Nagel für Samswegen traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 80

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 10 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Börder entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Pakebusch, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Böttcher, Gläser, Riedel, Abraham, Unger (46. Spilgies), Hennings, Lüthgarth (46. Moushfiq)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch, Engler (46. Herbst), Sonnabend (46. Feyer), Lehmann, Gamroth (85. Jahns), Ronge, Bartsch, Wagner, Nagel (72. Resch)

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64