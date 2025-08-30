Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SSV Samswegen 1884 am Samstag nicht, als er sich vor 63 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den Roter Stern Sudenburg geschlagen geben musste.

Samswegen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Resch. Der Trainer von Samswegen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Stern beobachten.

Michel Unger traf für den Roter Stern Sudenburg in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

SSV Samswegen 1884 liegt 0:2 im Rückstand – 52. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV Samswegen 1884 musste zweimal Gelb hinnehmen.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Philipp Schimmelpfennig (Stern) den Ball über die Linie bringen (52.). Mit 2:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Kober, Wagner, Ermisch, Herbst (57. Sonnabend), Feyer, Bartsch, Nagel (75. Engler), Gamroth, Stettin (83. Jahns), Lehmann

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Spilgies, Unger (78. Böttcher), Graupner, Gläser (61. Pfitzner), Hennings, Schimmelpfennig, Telge (54. Kreiser), Abraham, Felgenhauer

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63