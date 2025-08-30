Der SSV Samswegen 1884 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 0:2 (0:1).

Samswegen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Resch. Der Trainer von Samswegen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Stern beobachten.

Michel Unger (Roter Stern Sudenburg) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 52: SSV Samswegen 1884 liegt 0:2 zurück

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SSV Samswegen 1884 kassierte zweimal Gelb.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Schimmelpfennig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (52.). Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Herbst (57. Sonnabend), Stettin (83. Jahns), Feyer, Gamroth, Bartsch, Wagner, Kober, Lehmann, Ermisch, Nagel (75. Engler)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (54. Kreiser), Unger (78. Böttcher), Felgenhauer, Schimmelpfennig, Hennings, Spilgies, Gläser (61. Pfitzner), Graupner, Pakebusch, Abraham

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63