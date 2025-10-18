Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 1:4 (0:0).

Sülzetal/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lukas Hering. Der Trainer von Altenweddingen musste sein Team bei einer 1:4 (0:0)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Rene Hasse das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (65.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Hasse den Ball ins Netz (75.).

Minute 75: SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Eilslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Fabian Dilge im gegnerischen Tor. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Fabian Richter, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu verschaffen (87.). Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike (60. Rein), Selent (75. Thielecke), Harnau, Dethlefsen, Schlieter (81. Tschepe), Mootz (60. Richter), Schubert, Winkelmann (81. Gumtz), Zywotek, Schwarz

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Badeleben (63. Hampel), Falk, Sengewald, Stolte (63. Köhler), Jakobs (79. Willms), Bach (63. Hasse), Pruhs, Reber, Matthies (63. Bockwoldt)

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152