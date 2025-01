Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SV Groß Santersleben I mit 0:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gommeraner (37.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 15 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

SV Eintracht Gommern sieht sich 0:2 im Rückstand – 63. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Sebastian Alicke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (63.). Damit war der Erfolg der Santersleber gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Groß Santersleben I wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Werban – Randel, Hübener, Von Saleski, Adelheim, Napiontek, P. Tuente, Baumbach (26. Y. Tuente), Hoppe, Bea, Engel

SV Groß Santersleben I: Deupert – Kutz, Alicke, Jülich (90. Swigtkowski), Pina Fernandes, Madaus, Otto (77. Delleh), Adjioski, Ilijoski (88. Kleinau), Lange, Eftindjioski (84. Hahn)

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (60.), 0:2 Sebastian Alicke (63.); Zuschauer: 49